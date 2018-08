Marta Soares confirma quinta-feira como limite para entrega das listas

Termina, afinal, na quinta-feira o prazo limite para a entrega das listas candidatas aos órgãos sociais do Sporting. O presidente da Mesa da Assembleia Geral dos "leões", Jaime Marta Soares, explicou que os 30 dias em causa só serão atingidos amanhã e confessou que nesta quarta-feira tem protagonizado uma maratona.

"O encerramento será amanhã. Por isso, poderá a qualquer momento surgir mais alguma candidatura. Esta grande maratona de hoje não é muito normal numa instituição, mesmo uma da dimensão do Sporting. Acredito que esta seja o final, mas amanhã ainda é dia para poderem apresentar mais candidaturas, que é quando finalizam os 30 dias, porque a data conta do dia 8 de Setembro para trás", comentou Marta Soares aos jornalistas.

A referência do dirigente dizia respeito à oitava candidatura apresentada à presidência do Sporting e formalizada pelas 18 horas desta quarta-feira, com Rui Jorge Rego a encabeçar a lista. "Vamos apostar na profissionalização da SAD, que vai ser gerida por pessoas experientes na área do futebol e do marketing, que vão permitir um aumento das receitas. É uma das grandes diferenças da nossa candidatura em relação às outras", explicou o novo candidato.

Rui Jorge Rego junta-se, assim, a Frederico Varandas, João Benedito, Bruno de Carvalho, José Maria Ricciardi, Pedro Madeira Rodrigues, Fernando Tavares Pereira e Dias Ferreira no lote de candidatos às eleições do dia 8 de Setembro.

Nestas contas já não entra Carlos Vieira, que anunciou nesta quarta-feira a decisão de não avançar:" Face à deliberação injustificada, injusta e inapropriada da nomeada e não eleita Comissão de Fiscalização do Sporting Clube de Portugal que como afirmámos no nosso comunicado de 3 de Agosto último, parece que houve o intuito de impedir que sócios que muito deram ao clube pudessem cumprir o seu direito legítimo de associados e de se candidatarem ao próximo acto eleitoral de 8 de Setembro, não iremos formalizar a nossa candidatura, nem canditaremos ninguém em nosso nome", pode ler-se num comunicado.

