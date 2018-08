Courtois é jogador do Real Madrid

O internacional belga Thibaut Courtois vai ser jogador do Real Madrid. Há acordo entre os “merengues” e o Chelsea para a transferência do guarda-redes de 26 anos, que só fica pendente dos necessários exames médicos.

O Real Madrid já confirmou o acordo com o jogador, que assina um contrato válido por seis temporadas. A apresentação de Courtois será na quinta-feira às 13h (12h em Portugal).

Courtois regressa assim à capital espanhola – onde jogou entre 2011 e 2014 pelo Atlético de Madrid – mas para representar o rival Real Madrid.

A saída de Courtois do Chelsea estava iminente desde que o belga se ausentou dos treinos do emblema londrino. Para ocupar o lugar do belga, os “blues” vão contratar Kepa Arrizabalaga, ex-guarda-redes do Athletic Bilbau cuja cláusula de rescisão (no valor de 80 milhões de euros) já foi paga.

O valor do acordo entre Chelsea e Real Madrid por Courtois não foi divulgado pelos clubes, mas no âmbito da transferência os londrinos vão receber o croata Mateo Kovacic, num empréstimo válido por um ano.

