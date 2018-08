Há anos que Nicolas Winding Refn compra cópias de filmes antigos, bizarros, obscuros, esquecidos, de culto e de um género designado em inglês por exploitation. O tipo de filmes que inspiram a aura que o realizador dinamarquês, autor de títulos como Bronson ou Drive, cultiva. Já tinha sido anunciado, no ano passado, que uma parte desses filmes ia dar origem a um site de streaming grátis, feito em parceria com outro site de streaming, o MUBI, e o Harvard Film Archive. Agora, no final de Julho, byNWR chegou.

Foto Nicolas Winding Refn ERIC GAILLARD/reuters

Os conteúdos do site, que quer, nas palavras do próprio Refn a escrever para o jornal The Guardian, “inspirar o mundo a ser um sítio melhor”, dividem-se em volumes. Cada volume é lançado trimestralmente, com um novo filme restaurado a ser disponibilizado uma vez por mês. Também há textos, vídeos, áudio, fotografias e outros materiais, mesmo que apenas tangencialmente relacionados com as obras em questão, feitos ou recolhidos de propósito. Cada um dos volumes é orientado por uma pessoa diferente.

O tomo inaugural está a cargo de Jimmy McDonough, jornalista e biógrafo que já abordou figuras que vão de Neil Young a Russ Meyer, com Al Green pelo meio. Chama-se Regional Renegades e vem logo, ao contrário do que será a regra no futuro, com três filmes. O primeiro deles é The Nest of the Cuckoo Birds, filme de terror gótico de 1965 que é a única aventura na realização de Bert Williams, actor secundário esquecido que trabalhou em mais de 150 filmes ao longo de 50 anos de carreira em Hollywood. É um título que se julgava perdido, e vem acompanhado de um texto muito longo sobre Williams, além de conteúdos como uma interpretação de Frankie Miller, cantor de country obscuro vindo do Texas – que também é alvo de um perfil –, filmada em 3D.

Os outros dois filmes são Hot Thrills and Warm Chills, de Dale Berry, sobre três mulheres que preparam um assalto em pleno Mardi Gras em Nova Orleães, e Shanty Tramp, de Joseph G. Prieto, sobre um evangelista que tenta sabotar um casal inter-racial na Florida. São ambos de 1967. Para cada um deles há descrições pormenorizadas do processo de restauro.

O segundo volume, Missing Links, é feito sob a orientação da Little White Lies, a revista de cinema britânica. Esse tomo incluirá, em Setembro, Night Tide, de Curtis Harrington, um filme de 1961 com Dennis Hopper, e nos meses que se seguem há If Footmen Tire You, What Will Horses Do?, um filme de propaganda cristã de 1971 a cargo de Ron Ormond, e Spring Night, Summer Night, de Joseph L. Anderson, lançado em 1967.

