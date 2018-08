Fogo de Monchique fotografado a partir do espaço por astronauta alemão

O incêndio na região de Monchique, no Algarve, é visível do espaço, tendo sido fotografado na segunda-feira pelo astronauta alemão na Agência Espacial Europeia (ESA), Alexander Gerst, que partilhou três imagens nas redes sociais.

Na fotografia mais aproximada é visível uma coluna de fumo por cima da região onde as chamas lavram há dias em Monchique, distrito de Faro, e que se estendia até à costa sul de Portugal, por cima do mar.

Na legenda o astronauta alemão escreveu: "Padrão climático dramático sobre Portugal hoje. Parece uma mistura de pó, areia e fumo."

Gerst publicou as imagens nas suas contas no Facebook e no Flickr (rede social dedicada à partilha de fotografias), que foram depois partilhadas no Facebook da ESA.

O incêndio rural que lavra desde sexta-feira em Monchique afecta igualmente os concelhos de Silves e Portimão, também no distrito de Faro, tendo destruído casas e muitas viaturas. Há 29 feridos ligeiros e um grave, com prognóstico favorável.

Segundo o Sistema de Emergência da União Europeia, nestes cinco dias arderam já cerca de 17 mil hectares.

