Portugal e o Luxemburgo vão reforçar meios dos Fuzileiros em Cabo Verde

Portugal e o Luxemburgo vão reforçar os meios dos Fuzileiros em Cabo Verde, num investimento que é mais um exemplo da cooperação trilateral entre estes países, disse esta terça-feira à Lusa o ministro da Defesa português.

PUB

José Azeredo Lopes falava no final de uma visita a Cabo Verde onde, juntamente com os homólogos cabo-verdiano e luxemburguês, assinou na segunda-feira uma declaração conjunta sobre cooperação trilateral no domínio da Defesa.

No final da cerimónia de assinatura da declaração, que decorreu na Cidade da Praia, o ministro português afirmou: "Se Cabo Verde estiver ainda melhor e mais capaz ficaremos todos melhor e mais capazes".

PUB

Os ministros da Defesa prosseguiram esta terça-feira a visita com passagens por instalações militares na ilha de São Vicente, como o Centro de Instrução Militar "Zeca Santos" e o Comando da Guarda Costeira.

No local, constaram que "os Fuzileiros [cabo-verdianos] não têm materiais suficientes", disse José Azeredo Lopes, acrescentando que juntamente com o seu homólogo luxemburguês foi decidido um apoio a esta força.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

"O Luxemburgo vai financiar e Portugal vai ajudar, tendo sido solicitada uma lista com os materiais mais necessários", prosseguiu o ministro da Defesa português.

O apoio português deverá passar pela oferta de material que o país já não carece ou que foi, entretanto, substituído, acrescentou.

O impacto financeiro deste apoio será "pequeno", uma vez que se trata de uma força com "uma dimensão pequena", mas espelha bem a forma como esta cooperação pode ser mais célere e "sair mais barata" do que se fossem solicitados estudos, disse ainda.

PUB