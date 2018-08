O género panados

São seis da tarde e o restaurante está vazio depois do frenesi do almoço domingueiro de Agosto. Chegam três matulões cheios de fome. Entram, não vêem ninguém e batem à porta da cozinha a ver se suscitam uma presença.

Não suscitam. A única pessoa que está ali sou eu, a ler. "Desculpe senhor, acha que dá para comer qualquer coisa?"

Não resisto a prolongar cruelmente o estado de esperança, "Género quê?". E um deles: "Género panados e isso". Não está ao nível do imortal "eu é mais bolos" do Herman José mas para lá caminha.

"Não, isto é mais tipo peixe" respondo. Levantam os queixos com desdém pelos palhaços armados em bons que comem peixe: "Ah!", como quem diz "bem me parecia que esta espelunca não tem nada que se coma".

Ao discutir a exigência de panados com outros especialistas fiquei com mais dúvidas do que é costume. É verdade que panados é um ramo muito significativo da nossa gastronomia. Um panado é barato, come-se frio, dá para enfiar numa carcaça e tem um teor elevado de carne e é isento de ornamentações inúteis. Acaso peque por pretensiosismo a folha de alface é fácil de remover.

Será que há panados por toda a parte? Uma pastelaria sem panados é uma pastelaria? Um panado dá direito a usar as bisnagas da mostarda e do ketchup? Pode-se pedir outra carcaça e dividir um panado por duas fomes? Paga-se mais se pedir o panado com manteiga ou será um atentado cultural?

Haverá alguém que não gosta de panados? E para quê chamar cotoletta alla milanese ou Wiener schnitzel a simples panados?

