Tecnologias de protecção

PUB

A nossa Protecção Civil, a quem convinha fazer algo de excelente para limpar um pouco a imagem da vergonha do ano passado, resolveu ser moderna. Decidiu enviar SMS a avisar quando há risco de incêndio, a dar um número de contacto e a pedir para as pessoas ficarem atentas. Dá uns títulos engraçados e quantificados, como convém: Protecção Civil envia 7 milhões de SMS… grande trabalho, sim senhor. Convém apenas melhorar um pouco as 12 horas que o processo demora.

No sábado, seis jovens ameaçados por um incêndio na zona de Estremoz ligaram para o 112 e, na impossibilidade de explicarem onde estavam exactamente, ficaram a saber que não era possível enviar a sua localização GPS para nenhum receptor. Ou seja, a Google certamente saberia onde eles estavam, mas para a Protecção Civil isso era impossível. Ficaram os seis feridos - dois com gravidade.

PUB

É mais fácil despejar SMS de pertinência discutível do que poder receber a localização GPS de quem liga para o 112? Aparentemente seria, mas nem isso, dado que o primeiro SMS saiu com o número errado. Lapsos que acontecem.

Carlos J F Sampaio, Esposende

Causas dos incêndios

Sabe-se que grande parte dos incêndios têm origem criminosa. Neste caso, suspeita-se que uma das razões poderão ser negócios relacionados com madeiras; se assim for, imponha-se uma lei em a venda da madeira daí decorrente implique um enorme prejuízo. Sabe-se que as condições climatéricas são um factor que acentua a probabilidade de estas calamidades acontecerem. Sendo assim, os culpados destas variantes evoluírem e persistirem com estas consequências e, já agora, com consequências igualmente graves para a humanidade, são todos os governantes ao nível mundial: são eles que, no contexto de seus parlamentos, criam e aplicam as leis ambientais. Curiosamente, nos programas de governo omite-se ou secundariza-se este tema, esquecendo que esta área tem um enorme potencial económico e que ao não ser prioritário agora, será a curto prazo a causa de uma crise humanitária mundial, e será o primeiro tema de qualquer político oportunista que se reinvindicará a moral de defender algo que terá esquecido desde há umas dezenas de anos porque tal não dava votos. Em breve, à semelhança dos incêndios, estaremos a remediar em vez de prevenir, diga-se, com prejuízo dos mais pobres. Como se criou a Nato, já se deveria ter criado uma organização com a mesma determinação quanto à garantia de que todos os países respeitassem o ambiente, cujo desequilíbrio poderá provocar mais mortes do que uma ameaça de guerra. O planeta tem uma doença crónica e está a proliferar. É frequente ouvirmos críticas à forma ineficaz como se está a tentar "curar" essa doença (como o caso da diminuição dos incêndios), mas nenhum político e governante assume a responsabilidade de não ter determinado medidas que evitassem esta "doença"; não por falta de estudos, mas por irresponsabilidade sobre os cidadãos que neles depositaram a confiança. Gostaria de ver um FMI do ambiente, mas do Humanismo, que é do que se trata tudo isto.

Luís Filipe Rodrigues, Santo Tirso

PUB

CP

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

O ministro Pedro Marques parece querer dar a entender, sempre que fala, que nada tem a ver com a vergonha porque passa o serviço público que a CP deveria prestar e não presta. Pedro Marques parece esquecer-se que está no governo há quase três anos e, portanto, o que se passa no presente não é somente culpa de Passos Coelho. Pedro Marques não tem assumido a sua responsabilidade e, tal como outros ministros, deixa-se calcar pela vontade ditatorial de Mário Centeno que, vistas bem as coisas, é tão obcecado pelo défice como Maria Luís Albuquerque. Mas, mesmo assim, Pedro Marques não tem desculpa pelo estado lastimoso e de ruína a que deixou chegar a CP e ficará, na história, como grande responsável pelo que de pior ainda aí vem.

Manuel Morato Gomes

Senhora da Hora

PUB