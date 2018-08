Mãe alemã proxeneta do próprio filho usado por uma rede de pedófilos

Uma mulher alemã, de 48 anos, foi condenada a 12 anos e meio de prisão por forçar à prostituição o filho de nove anos. Junto com o companheiro, de 39 anos, faziam parte de uma rede de pedofilia na Internet onde, em troca de dinheiro, dava a criança a pedófilos de vários países europeus para actos sexuais.

A mulher, à qual os meios de comunicação se referem como Berrin T., vivia com o seu namorado, Christian L., em Staufen, perto da cidade de Freiburg, no Sul da Alemanha. Além de confessarem terem vendido a criança a pedófilos através da dark web durante um período de dois anos, desde 2015, admitiram ainda terem abusado eles próprios sexualmente do rapaz.

O tribunal de Freiburg condenou, nesta terça-feira, a mulher a 12 anos e meio de prisão, enquanto Christian L. – que já tinha sido condenado no passado por abuso infantil – foi sentenciado a uma pena de 12 anos seguidos de prisão preventiva. O julgamento começou em Junho, quando a criança tinha nove anos de idade. O casal foi acusado de quase 60 crimes, incluindo prostituição forçada, abuso sexual agravado, violação, intimidação verbal, escravidão e distribuição de pornografia infantil e terá de pagar ainda uma indemnização no valor de 42.500 euros por danos ao rapaz e a uma menina de três anos, que também terá sido abusada, de acordo com a o site noticioso britânico BBC News.

As autoridades alemãs afirmam que este é um dos mais horríveis casos de abuso infantil que já testemunharam, com a mãe a servir de cúmplice de alguns dos mais violentos crimes de violação sexual, segundo a emissora alemã Deutsche Welle. A polícia descobriu a rede de pedofilia em Setembro de 2017, após uma denúncia anónima. O caso levou ao julgamento de mais seis homens, sentenciados a penas de prisão entre os oito e dez anos. Entre eles encontram-se um militar do exército alemão acusado de violar a criança e divulgar os vídeos online; um homem de 44 anos que terá questionado sobre a possibilidade de o violar e, de seguida, matar; um homem suíço que afirma ter pago 50 euros ao casal para ter relações sexuais com o rapaz e um outro cidadão espanhol, avança a emissora alemã.

Durante o seu testemunho em tribunal, Christian L. confessou ser a “força impulsionadora” por trás dos crimes, citado pela Deutsche Welle. Quanto à mãe, Hartmut Pleines, especialista em psiquiatria, afirmou que a mulher exibe uma capacidade subdesenvolvida de compaixão, acrescentando que seria improvável que ela tivesse sido coagida pelo companheiro a cometer os crimes.

Wilhelm Rörig, representante especial do Governo alemão para casos de abuso sexual de menores, disse à emissora local Südwestrundfunk (SWR) que as falhas ao nível burocrático que permitiram que o abuso infantil continuasse durante todo aquele tempo precisam de ser “escrutinadas implacavelmente”. Acrescentou ainda que o caso mostra que “nem mesmo os Tribunais de Família [e Menores] estão livres de erros” e pediu medidas de reforço legais para o combate a crimes de abuso infantil e protecção de menores. O caso suscitou um debate público sobre o fracasso das autoridades, que permitiram que uma criança de nove anos vivesse durante dois anos na mesma casa que Christian L., um pedófilo já condenado anteriormente.

Em Março de 2017, a criança ficou sob custódia dos serviços de assistência social locais, quando se tomou conhecimento que Christian L. – que estava proibido de se aproximar de crianças desde que foi libertado em 2014 por outros crimes de abuso infantil – estava a viver na mesma casa que o rapaz. A mãe chegou a testemunhar em tribunal mas ganhou de volta a custódia da criança, que continuou a viver nas mesmas condições. Foi então que a escola onde a criança estudava deu o alarme para um possível caso de abuso sexual, mas os serviços de assistência social consideraram as alegações demasiado vagas até que, em Setembro de 2017, uma denúncia anónima levou à investigação. O rapaz, com agora dez anos, está actualmente a viver com uma família adoptiva e, segundo o seu advogado, “encontra-se bem, tendo em conta as circunstâncias”.

Para aceder à dark web, onde a mãe vendia o filho para a prostituição, é necessário um software especializado, não sendo possível aceder a estes websites através de motores de busca como o Google ou Yahoo. É um espaço “escondido” da Internet, muitas vezes usado para negócios ilegais e outros crimes.

Texto editado por Nicolau Ferreira

