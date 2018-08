Incêndio na Califórnia é já o maior de sempre na história do estado

Os incêndios florestais já tinham assombrado o estado norte-americano da Califórnia no último mês (e no último ano), mas agora os dois fogos que se juntaram num só e lavram no Parque Nacional de Mendocino tornaram-se nos maiores incêndios de que há registo na história do estado, tendo queimado mais de 114 mil hectares — o equivalente à extensa cidade de Los Angeles. Os dados, revelados segunda-feira, são do Departamento Florestal e de Protecção de Incêndios da Califórnia.

As autoridades acreditam que possa demorar cerca de uma semana até dominar as chamas por completo. Pelo menos 75 casas ficaram destruídas por este fogo, que está a ser chamado de “complexo de Mendocino”, e milhares viram-se obrigados a abandonar as suas residências para fugir das chamas, que deflagraram a 27 de Julho.

PUB

Cerca de 3900 equipas de bombeiros (incluindo corporações do Arizona, Washington e Alasca) estão a combater o incêndio de Mendocino, que não dá sinais de abrandamento. Mas, por todo o estado, há mais de 14 mil bombeiros e militares a combater oito incêndios, todos de grande dimensão.

PUB

“Infelizmente, os bombeiros não terão descanso tão cedo quanto isso”, disse o meteorologista do Serviço Nacional de Meteorologia dos EUA, Brian Hurley, citado pela Reuters. O meteorologista referiu que as temperaturas poderão chegar aos 43ºC no Norte da Califórnia, com ventos fortes e pouca humidade.

O Presidente Donald Trump declarou o incêndio uma “grande catástrofe” e utilizou o Twitter para criticar a legislação da Califórnia: “Os incêndios na Califórnia estão a ser agravados pelas más leis ambientais que não estão a permitir que grandes quantidades de água possam ser utilizadas devidamente”, escreveu, mas foi rebatido pouco depois.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

“Temos muita água para combater estes incêndios, mas sejamos claros: são as alterações climáticas que levam a que haja fogos mais graves e mais destrutivos”, respondeu Daniel Berlant, do Departamento Florestal e de Protecção de Incêndios da Califórnia, citado pelo New York Times.

O incêndio deste ano já ultrapassou os 113 mil hectares ardidos durante o incêndio de Thomas, em 2017. No Norte do estado, o incêndio de Carr queimou 66 mil hectares e resultou na morte de sete pessoas. Ainda arde, mas está agora 45% confinado desde que deflagrou a 23 de Julho.

PUB