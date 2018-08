Produção de melão dizimada pelo calor em Barcelos

O calor extremo dos últimos dias dizimou a produção de melão casca de carvalho em Barcelos, obrigando a câmara a cancelar a feira daquele fruto agendada para 11 e 12 de Agosto, foi anunciado nesta terça-feira.

PUB

Em comunicado, a câmara refere que "mais de 70% dos expositores" não teriam produto suficiente para expor, sublinhando que aquele fruto é "extremamente sensível" às condições climatéricas.

"O ano em curso tem-se apresentado bastante irregular, facto que, numa primeira fase, levou ao atraso no desenvolvimento da produção e do fruto e, agora, com as temperaturas extremas dos últimos dias, levou, segundo os produtores e parceiros na iniciativa da Feira do Melão, a uma perda de quase 100%", acrescenta.

PUB

A feira deveria contar com cerca de uma dezena de produtores, entre os quais João Briote, que confessou à Lusa não se lembrar de um ano "tão mau" para o melão casca de carvalho.

Explicou que o melão é semeado em princípios de Abril e que "precisa de dias de calor para se desenvolver".

"Não houve calor e os melões estiveram muito tempo parados. Nos últimos dias, com este calor tão bravo, acabaram por arder. Ainda tenho uns melõezitos mas nada que se compare aos últimos anos, é um prejuízo muito grande", lamentou.

Disse que, em 2017, poderá ter colhido entre dois a três mil quilos de melão.

O "de primeira" é vendido a quatro euros o quilo, mas os outros, que são a maioria, ficam-se por um euro.

João Briote adiantou que este é um fruto "ingrato", não só porque é muito dependente das condições climatéricas mas também porque "se perde muito".

"Estando maduro, ou se consome em dois dias ou então está perdido, não tem espera nenhuma", disse.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

A produção de melão casca de carvalho "está no sangue" da família de João Briote, sendo uma actividade que já vem dos avós e cuja continuidade está assegurada pelo filho.

"O clima está todo alterado e não facilita as coisas, mas pode ser que para o ano seja melhor", acrescentou.

Segundo a Câmara de Barcelos, no concelho existirão cerca de dezena e meia de produtores de melão "com alguma escala" e com possibilidade de apresentar produtos "com alguma qualidade" em certames como a feira agora cancelada.

PUB