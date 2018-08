No centro de Pequim, encontra-se a loja centenária de calçado artesanal Neiliansheng. No seu interior, o sapateiro Cai Wenke, que trabalha para a loja há cerca de dez anos, faz os sapatos à mão, utilizando um processo que se mantém igual desde a abertura da loja, em 1853. Os sapatos são chamados de "mil-folhas": as solas são formadas por 35 camadas de algodão entrelaçado por fio de cânhamo.

Para o fabrico dos sapatos, inicialmente desenhados exclusivamente para a aristocracia chinesa, são necessárias 40 tipos de ferramentas diferentes, utilizadas numa sequência específica de fabrico com mais de 90 passos. Cada par pode demorar entre quatro a cinco dias a estar concluído.

As solas de cada sapato são pregadas com tecido de algodão branco, sendo este formado por 35 camadas de algodão entrelaçado por fio de cânhamo.

A Neiliansheng, que já teve vários artesãos ao longo dos anos, hoje produz mais de 300 variedades de sapatos. A loja mantém como imagem de marca do seu calçado as tradicionais solas de "mil-folhas" e as peças de tecido costuradas à mão, que revestem as peças de calçado.

Apesar de todos os modelos manterem o design concebido há 150 anos, existe um esforço em readaptar estes sapatos aos novos tempos. Para atrair clientes mais jovens, a marca decidiu apostar em estilos mais modernos, como sandálias abertas e estampas com personagens como a Hello Kitty e os Angry Birds. Cada par custa cerca de 500 yuans (63,15 euros).

Cai Wen deixa as coordenadas para aqueles que se querem aventurar na indústria do calçado artesanal. "Para fazer bons sapatos, tem de se ser rigoroso, persistente e focado", diz o sapateiro citado pelo agência Reuters.

Os antigos presidentes da China, Mao Tse Tsung e Den Xiaoping, bem como o famoso actor Jackie Chan, representam alguns dos ilustres clientes desta loja centenária.