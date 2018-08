Fim-de-semana com marcos históricos no consumo de electricidade

O fim-de-semana em que várias localidades registaram temperaturas acima dos 45 graus marcou novos máximos históricos de consumos de electricidade em fins-de-semana de Verão no sistema eléctrico português.

De acordo com dados enviados ao PÚBLICO pela REN, a empresa que faz a gestão técnica global do sistema eléctrico, no sábado e no domingo os consumos eléctricos bateram os anteriores máximos históricos registados ao fim-de-semana, nomeadamente, no fim-de-semana de 6 e 7 de Julho de 2013.

Este sábado, o consumo atingiu 139,5 gigawatt (GWh), com o pico de consumo a verificar-se às 12h15, em 6608 megawatt (MW). No domingo, os valores foram ligeiramente inferiores: o consumo total atingiu 131,0 GWh, com a ponta de consumo a registar-se às 21h (6449 MW).

Apesar de sábado ter sido o dia mais quente desta onda de calor, o facto de sexta-feira ser um dia útil, com serviços públicos e empresas em funcionamento, explica que os consumos tenham sido os mais elevados deste Verão: de 155,3 GWh, com o pico do consumo atingido às 15h30 (7591 MW).

Ainda assim, estes indicadores ficaram abaixo dos máximos históricos registados em Julho de 2010 (em Agosto, tradicionalmente, os consumos eléctricos são mais reduzidos).





