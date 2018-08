Acções da Tesla suspensas após Musk admitir vir a retirar empresa da bolsa

Com vários tweets publicados esta tarde, Elon Musk levou a Tesla, da qual detém 20%, a uma valorização de 7% face ao fecho de Wall Street de ontem. O líder da companhia publicitou, durante a sessão em bolsa norte-americana, na tarde desta terça-feira, que está a equacionar retirar a empresa de bolsa, avaliando em 420 dólares (363,4 euros ao câmbio actual) cada título da empresa, ou cerca de 70 mil milhões de dólares no total.

O valor, que representa um prémio de 22,8% face ao fecho da negociação na segunda-feira, a concretizar-se, seria um dos maiores negócios de retirada de uma empresa de bolsa: 72 mil milhões de dólares, escreveu esta tarde a Reuters.

No entanto, foi o próprio Elon Musk que garantiu que o financiamento para reverter a dispersão em bolsa da Tesla estava “garantido”. Deixar de ser uma empresa cotada – o que implica dar contas auditadas aos seus accionistas a cada três meses – evitaria “uma série de dores de cabeça”, respondeu alguém a Musk no Twitter. Ao que o líder da Tesla, que tem tido alguma dificuldade em lidar nos últimos trimestres com as questões dos investidores e analistas, concordou.

Às agências noticiosas, a Tesla ainda não emitiu qualquer comunicado com informação adicional, mas as acções estão suspensas de negociação por decisão do regulador norte-americano. Até aí, estavam a valorizar 7,38%, para 367,25 dólares.

