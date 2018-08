Bruno de Carvalho é o quarto candidato ao Sporting a entregar a lista

O ex-presidente do Sporting, Bruno de Carvalho, conseguiu formalizar, nesta terça-feira, a entrega de listas às eleições do clube, depois de Frederico Varandas, João Benedito e Pedro Madeira Rodrigues já o terem feito junto da Mesa da Assembleia Geral (MAG).

Após a entrega falhada na segunda-feira, uma vez que nenhum elemento da MAG estava disponível para receber a candidatura, Nuno Sousa, sócio e também membro da lista do antigo presidente “leonino”, conseguiu formalizar a entrega na presença do presidente da MAG, Jaime Marta Soares.

A formalização acontece depois de, na segunda-feira, o Tribunal Judicial da Comarca de Lisboa ter decidido a favor da petição de Bruno de Carvalho, contra a recusa do presidente da Mesa da Assembleia Geral (MAG), em aceitar a lista para as eleições de 8 de Setembro.

Numa reunião que demorou pouco mais de duas horas, o membro da lista de Bruno de Carvalho explicou por que acredita que a lista será aceite. "Estivemos apenas a fazer procedimentos normais, formais, a numerar e a rubricar as coisas que entregámos. Não foi nada de mais. Vamos acreditar que Bruno de Carvalho há-de ir a votos e depois vemos. Um passo de cada vez", começou por dizer à imprensa Nuno Sousa, junto ao Estádio de Alvalade.

De seguida, Nuno Sousa lembrou que agora terá de aguardar 48 horas pela notificação dos serviços do Sporting. "Vamos esperar 48 horas para sermos notificados, ver se está tudo correcto e agir em conformidade. Acreditamos que formalmente esta tudo em condições para ser aceite a candidatura de Bruno de Carvalho. Temos que deixar que os serviços do Sporting se pronunciem. O importante é dizer a todas as pessoas que está entregue", declarou.

Também Jaime Marta Soares se pronunciou, mas não quis alongar-se, nem especular. "Analisei superficialmente, se tinha os 'items' todos, mas nem sequer vi os nomes. Não é aqui que se vai decidir. Vamos ter 48 horas para analisar tudo o que nos foi apresentado. Se estiver tudo bem e os sócios dentro dos direitos de associados, a lista será aprovada. Se não estiver não será. Não vou estar a especular nem abri documentos nenhuns. Só foi entregue uma lista com um mandatário em nome de Bruno de Carvalho", esclareceu.

Para além de Bruno de Carvalho, que foi destituído do cargo em Assembleia Geral realizada em 23 de Junho, Frederico Varandas, João Benedito e Pedro Madeira Rodrigues são, até ao momento, os quatro candidatos que formalizaram as respectivas candidaturas, sendo que também Carlos Vieira, Fernando Tavares Pereira, Dias Ferreira, José Maria Ricciardi e Rui Jorge Rego pretendem ir a votos.

As eleições no Sporting estão agendadas para dia 8 de Setembro.

