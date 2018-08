Portugal com Lima e Santos nos Europeus de Glasgow

Para o Golfe é uma estreia, num novo conceito de Campeonatos da Europa (European Championships) que agrega no mesmo evento Atletismo, Ciclismo, Desportos Aquáticos, Ginástica, Remo e Triatlo, em Glasgow e Berlim.

Filipe Lima e Ricardo Santos são os representantes de Portugal no 1.º Campeonato da Europa de Golfe por Equipas (profissionais), que se joga entre quarta-feira e domingo no PGA Centenary Course, em Gleneagles, Glasgow, Escócia. Além da prova de Homens, há as de Senhoras e Mistas, estas sem representantes nacionais.

PUB

Como parte dos Campeonatos da Europa inaugurais, que começaram a 2 de Agosto e se prolongam até 12, cerca de 3.000 atletas estão em Glasgow para seis modalidades (Atletismo, Ciclismo, Desportos Aquáticos, Ginástica, Remo e Triatlo), enquanto outros 1.500 atletas competem em Berlim como parte do Campeonato Europeu de Atletismo.

PUB

Nos três eventos do Golfe, sob os auspícios do European Tour e do Ladies European Tour, estão um total de 64 atletas de 15 nações, para cinco dias de competição. Na prova de Golfe para Homens, competem 16 pares de 11 nações, sendo que a Grã-Bretanha entra com três duplas e Itália, Espanha e Suécia com duas.

As 16 equipas começam por ficar divididas em grupos de quatro, defrontando-se entre si em round robin (todas contra todas) em partidas de match play fourball, com dois pontos a serem atribuídos à vencedora de cada uma e meio ponto em caso de empate.

Portugal integra o Grupo C, com Espanha 1 (Scott Oriol e Pedro Fernandez), Dinamarca (Martin Ovesen & Niklas Norgaard Møller) e Polónia (Adrian Meronk & Mateusz Gradecki). Amanhã, na jornada inaugural, o conjunto nacional defronta Espanha 1 a partir das 10h30.

O Grupo A conta com Grã-Bretanha 1, Espanha 2 e Suécia 1 e 2. O Grupo B, Grã-Bretanha 1 e 2, Itália 2 e Irlanda. E o Grupo D tem Itália 1, Noruega, Islândia e Bélgica.

No final das jornadas de sexta-feira, as primeiras classificadas de cada grupo seguem em frente para as meias-finais de domingo, em foursomes, a que se seguem, no mesmo dia, a final e o encontro para a medalha de bronze. No sábado é dia de meias-finais e final da prova de equipas mistas de quatro atletas, com os quatro melhores pares de Homens e de Senhoras.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

“Eu gosto de eventos diferentes em comparação ao ano inteiro, vai ser bom”, afirmou Filipe Lima na segunda-feira em declarações ao European Tour. "Tenho orgulho de representar o meu país. Não sei quando vou parar de jogar golfe, mas é ótimo fazer uma retrospectiva de eventos como estes, e das Olimpíadas, eventos que podemos jogar só uma vez na vida."

Segundo a organização, os Campeonatos da Europa são fruto do desejo de criar o mais grandioso dos palcos para coroar as conquistas dos campeões da Europa. O evento visa aumentar os níveis de consciência e reconhecimento que tais conquistas merecem, criando uma experiência imperdível, obrigatória, que eleva todos os campeões da Europa.

Veja mais em www.golftattoo.com

PUB