Benfica tenta redenção europeia após o desastre da época passada

Não adianta ao Benfica olhar para o passado em busca de inspiração para o caminho que inicia esta noite na Liga dos Campeões: a mais recente participação, na temporada transacta, teve um saldo historicamente negativo para o emblema da Luz, que não conseguiu vencer qualquer dos seis jogos disputados. Foram seis derrotas, 14 golos sofridos e apenas um marcado, um dos piores desempenhos na história da Champions. O Benfica procura limpar o nome e tem tudo para fazer melhor, admitiu o treinador Rui Vitória: “Ambicionamos começar bem em casa, a ganhar”, disse na antevisão ao encontro perante o Fenerbahçe (20h, BTV).

A queda de Portugal na tabela de coeficientes da UEFA ditou que o segundo lugar no campeonato já só garante a entrada na terceira pré-eliminatória de acesso à fase de grupos da Champions. Mesmo que o Benfica supere os turcos, ainda terá mais um adversário no play-off (PAOK ou Spartak Moscovo) antes de poder fazer contas aos mais de 15 milhões de euros que agora vale a presença na fase de grupos. “Vamos ser uma equipa muito convicta e determinada. Temos a perfeita noção do que queremos e também da nossa responsabilidade”, garantiu Rui Vitória.

Não haverá facilidades para o Benfica, que enfrenta o segundo classificado do último campeonato turco. Será um reencontro entre os dois emblemas, que se defrontaram pela última vez em 2013, nas meias-finais da Liga Europa. Após derrota em Istambul (1-0), na primeira mão, a equipa então orientada por Jorge Jesus impôs-se na Luz (3-1) e avançou para a final, que viria a perder frente ao Chelsea. André Almeida, Jardel e Salvio são os três jogadores que se mantêm no plantel “encarnado” e até é provável que alinhem de início esta noite, num “onze” “encarnado” que deverá contar com três caras novas: Vlachodimos, Gedson e Ferreyra.

Quem não irá a jogo é Jonas. O avançado brasileiro, cuja saída do Benfica tem sido dada como muito provável, não foi convocado por Rui Vitória. “Não reúne as condições que eu entendi para estar convocado. Perante o contexto dos últimos dias não reúne essas condições. Não está convocado para este jogo e para o próximo jogo logo se verá”, resumiu o treinador dos “encarnados”

No Fenerbahçe a principal novidade é mesmo o nome do treinador – o ex-internacional holandês Phillip Cocu assumiu a liderança técnica do emblema turco após cinco anos (e três títulos de campeão) no comando do PSV Eindhoven. Cocu tem à sua disposição vários jogadores com larga experiência, nomeadamente na defesa: a baliza deverá pertencer esta noite a Demirel, com 36 anos, e à sua frente o guardião internacional turco deverá ter os “trintões” Isla, Neustadter e Skrtel, aos quais se juntará Kaldirim, de 28 anos.

“Temos muito respeito pelo Benfica, mas confiamos em nós. Estivemos muito bem na pré-temporada. Vamos lutar, tentar conseguir um bom resultado, levar o jogo para a nossa casa e tentar qualificar-nos”, frisou Cocu na antevisão da partida. O Fenerbahçe terminou a preparação para a nova época com um triunfo sobre o Cagliari (2-1), enquanto o Benfica encerrou a pré-temporada com uma derrota perante o Lyon (2-3).

