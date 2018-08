Facebook quer mostrar o extracto bancário no Messenger

O Facebook quer dar aos utilizadores a possibilidade de consultar o seu extracto bancário e receber alertas de fraude directamente na plataforma de mensagens da rede social, o Messenger.

Os planos foram revelados pelo Facebook esta segunda-feira, depois de o Wall Street Journal ter avançado com uma notícia. De acordo com o jornal norte-americano, a rede social pediu a vários bancos norte-americanos informação sobre como disponibilizar o extracto e transacções dos clientes.

O PÚBLICO tentou obter esclarecimentos junto da rede social, mas não obteve resposta até à hora de publicação deste artigo. Num comunicado a circular na imprensa, a rede social frisa que “não compra dados de bancos ou de empresas de cartões de crédito para anúncios”, e que os pedidos faziam parte de conversações para "melhorar a experiência online das pessoas". De acordo com o Facebook "conectar contas [bancárias] permite às pessoas receber actualizações, em tempo real, no Messenger, onde as pessoas podem manter o controlo de informação como o extracto bancário, recibos e actualizações sobre o estado de encomendas."

Bancos como o JP Morgan, a Wells Fargo e o Citigroup estão entre as instituições que foram contactadas pela rede social.

Em 2018, a rede social – que tem 1300 milhões de utilizadores no Messenger – já conta com parcerias com algumas empresas de serviços financeiros, como a Mastercard e a American Express, que permitem aos utilizadores encomendar produtos directamente da plataforma onde trocam mensagens da rede social. No ano passado, a empresa de serviços financeiros Wells Fargo também começou a testar um programa de mensagens automáticas no Messenger para que os seus clientes pudessem consultar o extracto bancário e encontrar a caixa de multibanco mais próxima. A diferença em relação ao projecto agora conhecido é que este implicaria que os bancos partilhassem informação financeira dos clientes com o Facebook.

Para já, sabe-se que o JP Morgan recusou a proposta da rede social. Em declarações ao Wall Street Journal, uma porta-voz notou que não há interesse em “partilhar informação sobre as transacções dos utilizadores fora da plataforma do banco”.

