Ferido no incêndio de sábado internado em Coimbra apresenta prognóstico "favorável"

Um jovem de 24 anos ferido no incêndio de sábado em Estremoz que está internado em Coimbra "tem queimaduras de segundo grau em cerca de 30% da superfície corporal e está estável", disse à agência Lusa fonte da assessoria do Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra (CHUC). Segundo a mesma fonte, o ferido foi helitransportado para Coimbra no domingo, proveniente do Hospital de Évora.

PUB

Enfrenta um "prognóstico favorável" e não se encontra ventilado, acrescentou, sem detalhar a gravidade ou localização dos ferimentos.

"A avaliação depende muito da zona da queimadura, da profundidade da queimadura e da sua extensão, nomeadamente se atinge as vias respiratórias, a cara ou órgãos vitais", explicou à Lusa fonte do INEM.

PUB

O incêndio da noite de sábado em São Bento do Cortiço, no concelho de Estremoz, provocou ferimentos graves em duas jovens, que foram transportadas de helicóptero para unidades hospitalares em Lisboa, e fez ainda outros quatro feridos então dados como ligeiros, todos homens, com idades entre os 20 e os 25 anos, assistidos no Hospital do Espírito Santo de Évora (HESE). Um destes homens acabria então por ser transferido para Coimbra.

As duas jovens, de 20 e 25 anos, continuavam nesta segunda-feira à tarde numa situação clínica "grave", divulgou a Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo.

PUB