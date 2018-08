Cerca de 70 concelhos em risco máximo em dia que termómetros começam a descer

Cerca de 70 concelhos dos distritos de Vila Real, Viana do Castelo, Bragança, Viseu, Guarda, Leiria, Santarém, Portalegre, Beja e Faro estão esta segunda-feira em risco máximo de incêndio, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

De acordo com o IPMA, outros 69 concelhos dos distritos de Beja, Faro, Portalegre, Santarém, Lisboa, Leiria, Coimbra, Castelo Branco, Viseu, Aveiro, Porto, Bragança, Braga, Vila Real e Viana do Castelo estão em risco muito elevado (o segundo mais grave) de incêndio.

PUB

Em risco elevado estão ainda outros cerca de 80 municípios, num dia em que o IPMA prevê que os termómetros comecem a baixar.

PUB

O risco de incêndio determinado pelo IPMA engloba cinco níveis, que podem variar entre o "reduzido" e o "máximo".

O cálculo é feito com base nos valores observados às 13h em cada dia relativamente à temperatura do ar, humidade relativa, velocidade do vento e quantidade de precipitação nas últimas 24 horas.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Por causa da persistência de valores elevados das temperaturas máximas o IPMA estendeu o aviso vermelho até ao final desta segunda-feira, mas apenas nos distritos de Castelo Branco e Portalegre.

Para esta segunda-feira, o IPMA prevê tempo quente no interior e descida acentuada de temperatura no litoral oeste e nebulosidade no litoral Norte e Centro.

As temperaturas máximas apenas vão ultrapassar os 40 graus celsius em Castelo Branco (42º), Évora (42º) e Beja (41º). Já as temperaturas mínimas vão descer até aos 16º em Vila Real, Braga, Viseu e Guarda.

PUB