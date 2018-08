O psicodrama do PSD

Na crónica no PÚBLICO “A esquina do mundo”, título que Ferreira de Castro deu à esquina do Golden Café, no Funchal, por ser o encontro de milhares de turistas, Vicente Jorge Silva invectivou a governação de Alberto João Jardim, na festa do PSD no Chão da Lagoa, pelo desbragamento autoritário, irresponsabilidade financeira e febre de betão. Em 1969 fui dar instrução a uma companhia militar para combater em Angola e todos os anos tenho ido, desde o nosso regresso, festejar a camaradagem com os meus amigos ex-militares. Vi o estado da Madeira naquela altura e o de hoje. Pergunto se, naquela altura, pessoas que moram desde o aeroporto, em Santa Cruz, ou desde o Estreito de Câmara de Lobos, teriam possibilidade de trabalharem no Funchal, vivendo nesses sítios, se não fossem os "furados" (túneis) e as estradas, entre outros melhoramentos, se Alberto João não tivesse a febre do betão.

Duarte Dias da Silva, Lisboa

A Volta

A RTP1 está diariamente a transmitir em directo a Volta a Portugal em bicicleta usando diversos meios, incluindo um helicóptero, reportagem de grande utilidade pública pois mostra o nosso país de norte a sul naquela competição desportiva. Além do esforço hercúleo dos ciclistas (pedalar debaixo de 42 graus é obra), o colorido das gentes postadas na estrada a incentivar os atletas, o entusiasmo emanado por todos os participantes é bonito de se ver. Esta reportagem faz igualmente de todos nós espectadores ao vivo das belezas paisagísticas de Portugal, autêntico roteiro turístico no seu melhor, contribuindo para nos apercebermos do “tesouro“ que temos em mão, pronto para ser descoberto e desfrutado. Seria bom e útil que as crianças e adolescentes fossem incentivados a assistirem a programas deste género. Porquê? Ter à disposição o “retrato” das nossas origens é igualmente um passeio na história. A cultura e conhecimento não se encontram apenas nos telemóveis ou tablets. Os meus sinceros parabéns à RTP1.

José Alberto Mesquita, Lisboa

Panteão Nacional

Se existe um espaço sagrado para todos os portugueses ele é seguramente o Panteão Nacional. Haverá outros, não ignoro a importância que cada um tem para os seus apaniguados, e dou como exemplo o santuário de Fátima, o maior símbolo para os devotos da fé católica.

Como português, defendo o Panteão Nacional como um espaço da maior importância e solenidade, em que o objectivo principal e único é não esquecer e perpetuar o nome dos homens e mulheres deste país que honraram e difundiram, e contribuíram com os seus feitos, para a grandeza e imortalidade de um país cuja história está recheada de êxitos ímpares e de bravura (...). Conheço os cinco Panteões Nacionais (Igreja de Santa Cruz e mosteiros da Batalha, Alcobaça, Jerónimos e Santa Engrácia). Em todos me debruço pela memória dos que lá estão depositados. Não gostaria que fizessem deste espaço uma sala de homenagens a figuras da política, ou de clubismos, ou ainda do cancioneiro.

Vítor Santos, Charneca de Caparica

