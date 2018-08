Geraldo Alckmin escolhe Ana Amélia como vice para roubar votos a Bolsonaro

O candidato presidencial do PSDB, Geraldo Alckmin, anunciou que vai a eleições tendo a seu lado “a vice dos sonhos de todos os brasileiros”. É Ana Amélia, do Partido Progressista (PP), de 73 anos, e o seu nome servirá para recuperar parte do eleitorado do Partido da Social Democracia Brasileira, que entretanto migrou para o candidato de extrema-direita, Jair Bolsonaro, e para atrair o eleitorado feminino.

“Ana Amélia é empoderamento”, referiu Alckmin, destacando assim a intenção de fortalecer a presença feminina na política brasileira.

Antiga jornalista, Amélia foi eleita senadora pela primeira vez em 2010. Ao contrário de Alckmin, teve sempre o PT como alvo preferencial do seu discurso, o que lhe valeu apoio nas franjas mais conservadoras e de direita do eleitorado brasileiro. Ao completar a “chapa” com o candidato do PSDB, Amélia abdica da reeleição ao Senado, que era altamente provável de acontecer segundo demonstravam as sondagens.

