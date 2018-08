Fernando Haddad é escolhido do PT para ser vice e substituto de Lula

O Partido dos Trabalhadores brasileiro (PT) oficializou a candidatura do antigo prefeito de São Paulo, Fernando Haddad, a vice-presidente nas eleições de Outubro, ao lado de Lula da Silva, que se encontra preso mas que é o candidato do partido a Presidente do Brasil.

O anúncio foi feito na noite deste domingo. De acordo com a comunicação social brasileira, a decisão foi aprovada por Lula. Apesar disso é noticiado que o antigo Presidente queria que o candidato a vice fosse anunciado apenas no dia 15 de Agosto, data limite para a apresentação das candidaturas para as eleições de Outubro.

PUB

PUB

Depois de horas de negociação, o PT garantiu a aliança com Partido Comunista do Brasil (PDdoB). Os comunistas, que tinham Manuela D'Ávila como candidata a Presidente, deixam cair a candidatura com o acordo alcançado com os "petistas".

De acordo com os analistas brasileiras, a escolha de Haddad para vice indica que o PT tem pouca confiança de que a candidatura de Lula seja aceite, que tem poucas possibilidades de se poder candidatar devido à chamada lei da “Ficha Limpa”, pelo que o antigo prefeito de São Paulo substituirá o antigo Presidente como cabeça de lista. Neste cenário, Manuela D’Ávila deverá ser a escolhida para se candidatar ao cargo de vice.

PUB