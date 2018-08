Explosão em Bolonha faz dois mortos e dezenas de feridos

A explosão de um camião TIR numa auto-estrada em Borgo Panigale, nos arredores de Bolonha e perto do aeroporto desta cidade no norte de Itália fez pelo menos dois mortos e mais de 60 feridos, de acordo com a agência noticiosa ANSA. Há pelo menos 14 feridos graves. O veículo transportava materiais inflamáveis — presumivelmente gás de petróleo liquefeito (GPL), de acordo com a ANSA — que explodiram no resultado de uma colisão. O incidente aconteceu pelas 2h locais (1h em Portugal Continental).

A explosão fez colapsar parte da ponte onde seguia o camião. Alguns carros que estavam em stands localizados debaixo da ponte onde seguia o camião também explodiram. Os destroços da ponte e os estilhaços dos vidros de casas e janelas junto à auto-estrada fizeram vários feridos. A área foi isolada por precaução: teme-se que o resto da ponte colapse. As habitações junto do local do acidente foram evacuadas. O trânsito está cortado.

Nas redes sociais começaram a surgir imagens da explosão, descrita pelos utilizadores como uma “bola de fogo” no céu. As imagens mostram isso mesmo: a explosão provocou uma labareda de fogo, seguida por uma coluna de fumo preto. De acordo com o diário La Repubblica, o combate às chamas está a ser dificultado pelas elevadas temperaturas (registam-se 34 graus em Bolonha, no momento).

Foi aberta uma investigação às causas do acidente e o ministro do Interior e líder da Liga, Matteo Salvini, já reagiu: “Os meus pensamentos estão com as vítimas e os feridos desta terrível explosão em Borgo Panigale e um obrigado sincero aos 100 bombeiros que intervieram rapidamente no local”, escreveu no Facebook.

