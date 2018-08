O chef francês Joël Robuchon, dono de restaurantes gourmet em três continentes, vários deles com três estrelas Michelin, morreu esta segunda-feira, em Genebra, aos 73 anos, de acordo com os funcionários que trabalhavam com ele.

Em 1990, Robuchon foi chamado de “chefe do século” no guia de cozinha Gault et Millau, pelas inovações que deu à cozinha francesa. Conhecido pelas suas batatas esmagadas, entre muitos outros pratos, o francês tinha restaurantes em cidades como Paris, Mónaco, Hong Kong, Las Vegas e Bangkok e era o detentor de maior número de estrelas Michelin.

O jornal francês Le Figaro avançou que Robuchon morreu depois de largos meses a lutar contra o cancro no pâncreas. O mesmo jornal conta que desde há uns anos, o chef fez algumas alterações na sua cozinha, para a tornar mais saudável e que depois de ter sido operado pela primeira vez ao pâncreas, no ano passado, vendeu discretamente os seus restaurantes a um fundo de investimento.

