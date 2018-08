Passado pouco mais de um dia do forte sismo que atingiu a Indonésia, os moradores andam agora pelos escombros daquilo que eram as suas casas, à procura de sobreviventes e de pertences que possam ter resistido ao abalo. Os socorristas estão a usar escavadoras e máquinas pesadas para remover os destroços das casas, na esperança de encontrar sobreviventes – o sismo causou a morte a pelo menos 98 pessoas, mas pensa-se que o número venha a aumentar.

O sismo destruiu cerca de 13 mil casas, fazendo com que mais de 20 mil pessoas ficassem desalojadas. A grande quantidade de feridos conduziu a uma situação em que hospitais ficaram lotados e dezenas de pessoas tiveram de receber cuidados médicos no exterior dos edifícios – em tendas e até em parques de estacionamento.

Após o terramoto, milhares de turistas tentaram sair do país para regressarem às suas casas. Só da ilhas Gili foram até agora retiradas 2000 pessoas – incluindo portugueses. As autoridades informaram que não há registo de portugueses feridos e que também não há estrangeiros entre as vítimas mortais. C.C.S.