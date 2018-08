Fugir ao calor com Anish Kapoor

Um pouco por todo o país, as temperaturas bateram recordes no sábado, dia em que o Museu de Arte Contemporânea de Serralves, no Porto, abriu gratuitamente aos visitantes a exposição Anish Kapoor: Obras, Pensamentos, Experiências. Composta por esculturas de grande formato instaladas no Parque e por um conjunto de maquetas de outras intervenções do artista indiano, a exposição permanecerá no Porto até 6 de Janeiro do próximo ano, devendo no Outono ser completada por uma nova peça de grande impacto visual especialmente concebida para os jardins da fundação.