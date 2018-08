Resultado da Anacom atinge 36,1 milhões em 2017

A Autoridade Nacional de Comunicações (Anacom) totalizou 36,1 milhões de euros de lucro em 2017, valor que compara com os 35,9 milhões registados no período homólogo.

PUB

Em comunicado enviado nesta segunda-feira, a Anacom explicou que propôs a entrega de 33,6 milhões de euros ao Estado para “serem utilizados no desenvolvimento das comunicações em Portugal, em benefício dos utilizadores finais”.

O regulador das comunicações encerrou 2017 com rendimentos de 91,1 milhões de euros, mais 7% que o valor registado no ano anterior devido principalmente “ao aumento das taxas de utilização de frequências”.

PUB

Por sua vez, no período de referência, os gastos totais ascenderam a 55 milhões de euros, mais 11% do que no período homólogo.

“Este aumento decorre, em grande parte, de factores face aos quais a capacidade de controlo da Anacom é limitada: o reforço da provisão para processos judiciais em curso e a reposição integral das reduções remuneratórias finalizada em 2016”, explicou.

A Anacom disse ainda que, em 2017, foi conferida “uma especial e crescente prioridade à protecção dos direitos e interesses dos consumidores e utilizadores finais de serviços de comunicações”.

“Os incêndios ocorridos em 2017 […] levaram a Anacom a intervir para que fossem repostos com máxima rapidez os serviços de comunicações às populações afectadas e a recomendar aos operadores que não solicitassem aos seus clientes o pagamento dos valores contratualmente previstos durante todo o período de tempo em que durou a interrupção dos serviços”, indicou a reguladora.

De acordo com a autoridade, em 2017 foram ainda realizadas cinco actividades com “especial impacto” no desenvolvimento do sector nas comunicações, entre as quais se incluem a avaliação do serviço postal universal.

Para além disto, a Anacom ordenou à Meo, NOS, Nowo e Vodafone a adopção de “medidas correctivas” para que os clientes afectados por alterações contratuais, “unilateralmente impostas”, pudessem rescindir dos contratos sem qualquer encargo.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Adicionalmente, a mesma autoridade recomendou aos prestadores de serviços que apenas exigissem o pagamento de serviços subscritos e elaborou estudos relacionados com a necessidade de assegurar o acesso das populações à televisão gratuita.

“Foi feita uma monitorização extensiva das ofertas zero-rating e equivalentes disponibilizadas pelos prestadores de acesso móvel à internet tendo em vista avaliar se algumas dessas ofertas estariam a violar as regras da internet aberta e do roaming”, acrescentou.

Por último, a Anacom entregou à Autoridade da Concorrência um parecer sobre a operação de concentração entre a Meo e Media Capital, no qual concluiu “pela susceptibilidade da criação de entraves significativos à concorrência efectiva nos vários mercados de comunicações electrónicas”.





PUB