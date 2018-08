Stacchiotti conquista a sua segunda etapa na Volta a Portugal

Riccardo Stacchiotti (Mstina Focus) venceu nesta segunda-feira ao sprint a 5.ª etapa da Volta a Portugal, percorrendo os 191km entre Sabugal e Viseu em 5h01m45s, batendo o espanhol Enrique Sanz (Euskadi-Murias) e o português João Matias (Vito-Feirense-Blackjack), segundo e terceiro classificados, respectivamente.

O italiano conquistou assim a sua segunda vitória nesta edição da prova, depois de ter sido mais rápido na etapa inaugural, entre Alcácer do Sal e Albufeira. Raul Alarcón (W52-FC Porto) mantém camisola amarela com 52 segundos de vantagem sobre Jóni Brandão (Sporting-Tavira).

Ao contrário do que aconteceu no domingo, em que os quilómetros finais foram disputados por Alarcón e Jóni, esta etapa foi marcada por constantes trocas de liderança do pelotão na aproximação à meta.

A pouco menos de 20 quilómetros da meta, Nuno Almeida (LA Alumínios) começou a atacar a frente composta por Jon Irisarri (Caja Rural-Seguros) e Pierpaolo Ficara (Amore & Vita). A acção do português motivou o pelotão a acelerar o passo, que ficou compacto cinco quilómetros depois, anulando as tentativas de fuga.

A partir daqui, a frente do pelotão foi sendo contestada pelo FC Porto, pela Aviludo-Louletano e pela Coop, e a velocidade média aumentou, contrastando com a monotonia que se instalou na maioria da corrida.

Já quase não existia muita coesão de equipas no quilómetro final, e Stacchiotti emergiu como o mais rápido a "sprintar" para cruzar a meta.

Rui Vinhas (W52-FC Porto) demonstrou ter força de vontade depois da sua queda aparatosa, originada por um impacto com um carro de apoio à Volta. O ciclista continuou em prova, apesar de ter ficado ensanguentado e com a camisola rasgada.

O único dia de descanso da Volta a Portugal vai ser cumprido na terça-feira. No dia a seguir, os ciclistas participam na 6ª etapa, que liga Sernancelhe a Boticas. O percurso tem 165,4 quilómetros e quatro contagens de montanha: três de terceira categoria e uma de primeira categoria, cuja descida inicia-se a 16,5 quilómetros da meta.

