Ana Catarina Monteiro e Victoria Kaminskaya com novos recordes

A nadadora Ana Catarina Monteiro bateu nesta segunda-feira o recorde nacional dos 200 metros mariposa, enquanto Victoria Kaminskaya estabeleceu duas vezes no mesmo dia o melhor registo luso nos 200 bruços, nos Europeus de Glasgow, Escócia.

Com o tempo de 2m08,03s, Ana Catarina Monteiro conseguiu o quinto lugar na final, melhorando em 73 centésimos a marca que já era sua desde Junho, obtida no Circuito Mare Nostrum, em França. Com este resultado Ana Catarina Monteiro conseguiu a melhor classificação de sempre de uma nadadora portuguesa em Europeus.

"Senti que podia chegar às medalhas, mantendo o sonho até aos últimos 50 metros. Senti-me muito bem fisicamente. Já tinha cumprido o sonho de estar na final, pelo que não coloquei qualquer pressão de objectivos. Por isso arrisquei tudo na parte inicial e quando cheguei aos últimos 50 metros ainda a lutar pelas medalhas não foi a parte física que fez a diferença, mas a ânsia, de chegar ao pódio", assumiu.

Aos 150 metros, Ana estava em segundo lugar, mas cedeu na última piscina para a húngara Boglarka Kapas (2m07,13s), a russa Svetlana Chimrova (2m07,33s), a britânica Alys Thomas (2m07,42s) e a alemã Franziska Hentke (2m07,75s).

"Agora é continuar a sonhar e a trabalhar. Há uma grande margem de progressão e muitos aspectos a melhoras é nesse foco que vou continuar, mas sempre com os pés bem assentes na terra", completou a atleta do Clube Fluvial Vilacondense.

Horas depois de conseguir um recorde nos 200 bruços, Victoria Kaminskaya melhorou-o, fixando-o agora em 2m27,19s, cortando 15 centésimos ao anterior registo, o que valeu à atleta do Benfica o 11.º posto, a 35 centésimos da final.

Alexis Santos terminou em sétimo lugar a final dos 200 estilos, com o tempo de 1m59,99s.

