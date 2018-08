Robert Redford já não vai representar mais

A falar com a revista Entertainment Weekly, Robert Redford afirmou que The Old Man and the Gun, de David Lowery, que se estreia em Portugal a 8 de Novembro iria ser o seu derradeiro filme. Não é a primeira vez que a reforma é anunciada. Em 2016, Dylan Redford, neto do actor, disse que o avô, um dos actores mais icónicos dos anos 1960 e 70, iria acabar os dois projectos que tinha em mãos e não ia continuar em frente das câmaras.

Agora isso parece estar confirmado. Os dois filmes em questão, que ainda estavam a ser preparados na altura, eram Our Souls at Night, um filme do Netflix com Jane Fonda realizado por Ritesh Batra, e a já mencionada obra de David Lowery.

À revista, o actor que fundou o festival de Sundance adiciona contudo uma ressalva: "Nunca digas nunca". Menciona que está nessa profissão desde os 21 anos, e que pensou que "já chegava", que mais valia sair de cena "com algo que é muito optimista e positivo".

É o caso de The Old Man and the Gun, que conta a história verdadeira de Forrest Tucker, um homem norte-americano que, ao longo de 60 anos, assaltou numerosos bancos, tendo sido preso várias vezes e conseguido sempre escapar. O elenco do filme inclui também Sissy Spacek, Danny Glover, Casey Affleck e Tom Waits.

Além da representação, estreou-se na realização em 1980, com Gente Vulgar, que teve o Óscar de Melhor Realizador e de Melhor Filme no ano de Toiro Enraivecido, de Scorsese, Tess, de Polanski ou O Homem Elefante, de Lynch, tendo estado atrás das câmaras também em obras como Quiz Show ou A Lenda de Bagger Vance. Continuar essa carreira não está fora de questão. "Vamos ver", explicou à Entertainment Weekly.

