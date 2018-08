Burberry tem um novo logótipo

O novo designer da Burberry, Riccardo Tisci, revelou um novo logótipo e monograma da marca de luxo britânica, antes da apresentação da sua colecção de estreia, no próximo mês. Trata-se da primeira mudança de imagem da marca em quase 20 anos – em 1999, o "s" caiu de "Burberry's".

Foto DR

Foto DR

O logo foi desenvolvido pelo director de arte britânico Peter Saville, famoso pelo seu trabalho com a banda New Order, e que também foi responsável pela mudança na Calvin Klein. Tisci, conhecido pelo seu trabalho com Beyoncé e com Madonna, declara-se feliz pela colaboração com Saville.

A nova imagem mantém a letra "B" e vai buscar, num entrançado, o "T", não de Tisci, mas de Thomas, o nome do fundador da casa de moda britânica, Thomas Burberry. Segundo o designer, o novo logótipo foi inspirado num monograma que descobriu nos arquivos da Burberry de 1908. As cores remetem para os tons do cachecol que tornou a marca famosa, o creme e o laranja, assim como o preto.

Foto DR

O logo anterior incluía um cavaleiro equestre.

