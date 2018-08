Da astronomia aos bons costumes: a Inquisição e a censura científica

Responsável por impedir a difusão de doutrinas contrárias à fé católica, a Inquisição levou a cabo largas dezenas de milhares de julgamentos em Portugal, Espanha e Itália. Só no império português, terá conduzido pelo menos 40.000 julgamentos e condenado à morte mais de 2000 homens e mulheres entre 1536 e 1821. Apesar de os julgamentos e os autos-de-fé terem sido as acções mais visíveis e sinistras do Santo Ofício, o tribunal eclesiástico foi também responsável por uma acção bem menos visível, a censura de livros.

A Inquisição desempenhou um papel de grande relevância na chamada censura repressiva, uma vez que uma das suas principais tarefas era a publicação e implementação dos Índices dos Livros Proibidos. No caso de obras que tratavam de matérias científicas, os tópicos mais visados eram a medicina, a história natural, a astrologia e as artes divinatórias. Não obstante o leque de disciplinas ser relativamente abrangente, o exemplo mais emblemático, mas também o mais anómalo, foi, sem dúvida, a condenação do heliocentrismo.

Foto Obra censurada Curationum medicinalium centuriae quatuor, de Amato Lusitano (Veneza, 1557)

Em 1543, Nicolau Copérnico (1473 – 1543) publicou em Nuremberga uma das obras mais significativas da história da ciência, o De revolutionibus orbium coelestium. Para simplificar algumas questões técnicas no modelo geocêntrico de Ptolomeu, o modelo de Copérnico colocava o Sol, e não a Terra, no centro do Universo. A adopção generalizada do modelo heliocêntrico demorou várias décadas. No entanto, esta obra foi lida e utilizada durante mais de 70 anos pelos melhores matemáticos e astrónomos de toda a Europa. A situação alterou-se em 1616, com a proibição do De revolutionibus e de outros textos que admitiam a possibilidade da Terra se mover. A proibição de defender ou ensinar o modelo heliocêntrico teve repercussões tremendas nos anos seguintes e culminou na condenação de Galileu Galilei (1564 – 1642), em 1633.

Depois de ter abjurado publicamente a sua convicção de que o Sol estava no centro do Universo e de que a Terra se movia, Galileu foi condenado pela Inquisição a viver o resto da sua vida em prisão domiciliária e a cumprir uma série de penitências religiosas. Pelas suas graves consequências para a história da ciência, o caso Galileu tem caracterizado, em larga medida, a história das relações entre ciência e religião e, em particular, o modo de proceder da Inquisição em relação à censura científica. Porém, enquanto na condenação do modelo heliocêntrico, defendido por Galileu no Diálogo sobre os dois máximos sistemas (1632), o que estava em questão era uma contradição entre um modelo cosmológico e as Escrituras, na esmagadora maioria dos casos a Inquisição não se detinha sobre questões técnicas ou científicas, mas antes sobre aspectos teológicos, doutrinais ou morais.

Foto Ilustração masculina na obra Anatomia mundini (Marburgo, 1541), do médico alemão Johannes Dryander e que não foi censurada

Com a publicação do Índice Tridentino (1564), instituiu-se, pela primeira vez, um conjunto de dez regras que, na sua versão original ou em versões actualizadas, foram seguidas ao longo dos séculos XVII e XVIII. Ordenadas pela gravidade das matérias a censurar, as regras tridentinas condenavam todas as obras proibidas pela Igreja antes de 1515 (Regra I), as obras de Lutero, Calvino e outros protestantes (Regra II), e as traduções da Bíblia em vernáculo (Regra III). Nenhuma das regras tridentinas visava directamente conteúdos científicos, mas as regras VII e IX vieram a ter consequências sobre os livros que tratavam matérias científicas.

Foto Fólio 30 com a representação do aparelho reprodutor feminino em Anatomia mundini (Marburgo, 1541), do médico alemão Johannes Dryander, e que foi arrancado da obra

Por atentarem contra o livro arbítrio, a regra IX condenava as obras de astrologia judiciária e artes divinatórias, permitindo apenas as obras de astrologia natural. A regra VII proibia todos “os livros que de propósito tratam de coisas lascivas e desonestas”, porque “não somente havemos de ter conta com a fé mas também com os bons costumes que com se lerem tais livros se corrompem e perdem facilmente”. A aplicação da regra VII foi decisiva na censura do médico português Amato Lusitano (1511 – 1568) e de várias outras obras de medicina.

Foto O fólio seguinte, que já não foi arrancado de Anatomia mundini, que está na Bibliotecna Nacional de Portugal

A título de exemplo, veja-se a censura da Anatomia mundini (1541) do médico alemão Johannes Dryander (1500 – 1560). Num exemplar da Biblioteca Nacional de Portugal, a intervenção censória foi particularmente grave e levou à eliminação de um fólio inteiro (fólio 30). Como a representação do sistema reprodutor feminino era considerada matéria lasciva, a aplicação da regra VII deveria ter levado ainda à censura do fólio seguinte. No entanto, a censura era exercida não só por censores, mas também por livreiros, bibliotecários e leitores, o que implicava uma certa arbitrariedade nos critérios aplicados. Mas a relação complexa entre a severidade dos Índices e das regras tridentinas e a sua aplicação efectiva daria outra história.

Historiador de ciência

Esta série, às segundas-feiras, está a cargo do Projecto Medea-Chart do Centro Interuniversitário de História das Ciências e Tecnologia da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, que é financiado pelo Conselho Europeu de Investigação

