Numa tentativa de me livrar da tralha com que muitas vezes saímos de casa e, que ao final do dia, percebemos que afinal não nos fez falta nenhuma, tenho andado a ler livros no telemóvel em vez de os transportar na sua versão impressa.

É muito cómodo durante as viagens, de metro ou de autocarro, ir a ler um livro que quando nos levantamos da cadeira não nos pesa na mochila pois está disponível no smartphone que levamos para todo o lado.

Faço isto há anos, ler livros em formato electrónico. Mas antigamente era capaz de transportar na bagagem um Kindle – o leitor de livros electrónicos da Amazon que nos aproxima muito da sensação da leitura em papel – ou até um Sony Reader que também tive. Mas com o passar dos anos estes gadgets começaram a ficar obsoletos. Não voltei a investir em novos. Passei a usar um tablet – no meu caso é um iPad mini – que me permite fazer tudo, desde ver programas de televisão, ouvir música, ver filmes e séries em streaming, ler livros, escrever textos, etc. Mas mesmo sendo mini, pesa na mochila, daí a mudança para uma versão de vida mais minimalista em que o smartphone é o único objecto electrónico que tento transportar para todo o lado.

Nesta mania da leitura em dispositivos electrónicos temos a nossa vida muito facilitada quando o que queremos ler está editado em língua inglesa. Mas quando o que queremos ler são ebooks publicados por editoras portuguesas, a nossa vida complica-se, pois nem todos estão disponíveis em todas as lojas online.

É verdade que os dois maiores grupos editoriais portugueses – a Leya e a Porto Editora – têm muitos dos seus livros disponíveis para compra em versão ebook nas livrarias online que detêm — quer na Leyaonline, quer na Wook. Mas quem lê ebooks prefere ter a sua biblioteca virtual disponível numa única aplicação e não quer ter de andar a mudar de sítio de compra dos livros ou de aplicação para os ler nos seus dispositivos.

É muito mais cómodo e simples adquirir todos os ebooks quer através do Kindke, da Amazon, quer através da Kobo ou da iBooks, da Apple. Mas o problema destas lojas é que nem sempre têm disponíveis as edições em português que desejamos. Por isso, passei a usar também o Google Play Livros, para compra e leitura de ebooks em edição portuguesa porque o catálogo deles tem melhorado. Já lá encontrei ebooks em português que não estão disponíveis em lojas concorrentes como a Amazon, iBooks ou a Kobo, embora estejam disponíveis nas livrarias virtuais das editoras portuguesas.

A aplicação do Google Play Livros para telemóveis existe numa versão para iOS e numa outra para Android, sendo a última mais completa. Por exemplo, esta versão permite, desde o início deste ano, tal como o Kindle da Amazon já permitia, que em algumas edições de ebooks seja possível activar o “ler automaticamente em voz alta” e adaptar “a uma voz de leitura mais natural”, o que transforma qualquer ebook num audiolivro. Embora ainda só tenha conseguido experimentar esta leitura em voz alta em edições de língua inglesa, a possibilidade de se prosseguir a leitura enquanto caminhamos até ao nosso destino, também nos dá uma sensação de leveza.

