Incêndio de Monchique mantém duas frentes e 30% está controlado

Duas frentes activas, 785 operacionais no terreno, com 204 veículos, 16 máquinas de rasto, 13 meios aéreos (aviões e helicópteros) e o apoio de seis pelotões militares. Este é o cenário do maior incêndio que lavra neste domingo em território português, o de Monchique, cujas chamas já chegaram ao concelho de Odemira. A Autoridade Nacional de Protecção Civil fez um novo balanço, por volta das 13h e até aqui não há notícia de feridos entre a população nem de casas habitáveis ardidas (apenas pequenos armazéns rurais foram destruídos).

Segundo o comandante operacional do distrito de Faro, Vítor Vaz Pinto, 110 pessoas foram retiradas de casas por precaução face ao avanço das chamas e 30 operacionais receberam assistência por pessoal médico devido ao fumo e ao calor intenso. O incêndio lavra há 48 horas.

Sem querer avançar dados sobre a extensão de área ardida até aqui, Vaz Pinto disse aos jornalistas que “decuplicou” em relação à que era conhecida na tarde de sábado, que também preferiu não referir.

O vento e o calor que se fazem sentir – temperatura acima dos 40ºC, com uma sensação térmica de 45º/46ºC – têm dificultado o combate a este incêndio que Vaz Pinto disse ser de “grande complexidade e grande perigosidade”. Às 12h30 deste domingo, apenas 30% do perímetro estava dominado e numa das duas frentes activas – uma virada a Sul, em direcção à vila de Monchique, a outra a Este, “bastante vulnerável”, acompanhando a Estrada Nacional 266 – havia ainda zonas inacessíveis tanto aos meios aéreos como terrestres.

O único reforço que se espera nas próximas horas, disse ainda este operacional, é a chegada de 14 a 16 máquinas de rasto e respectivos especialistas. A Protecção Civil espera que estes veículos, encarregadas de abrir caminhos para que os bombeiros possam fazer combate directo às chamas, venham a ser determinantes para a extinção do incêndio durante a próxima noite.

A página da Protecção Civil na Internet indica que havia 23 fogos florestais em Portugal, à hora da publicação desta notícia, quatro dos quais activos, quatro em resolução (sem perigo de propagação para além do perímetro já atingido) e 15 em conclusão (extintos mas com pequenos focos de combustão dentro do perímetro do incêndio).

Os fogos activos localizam-se em Meixomil, Paços de Ferreira; Póvoa da Isenta, Santarém; Reguengos de Monsaraz; e Monchique.

