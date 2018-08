Trump insulta LeBron, Melania elogia-o

O Presidente dos EUA, Donald Trump, insultou na noite de sexta-feira o basquetebolista norte-americano LeBron James, estrela da NBA, na sequência de uma entrevista concedida à CNN em que o atleta dizia que Trump tinha usado o “desporto para dividir” o país em torno de questões raciais, e que jamais se reuniria com o chefe de Estado. Através da rede social, Trump escreveu que o entrevistador Don Lemon tinha feito com que o jogador “parecesse inteligente, o que não é uma coisa fácil de conseguir”, escrevendo depois que preferia o antigo basquetebolista Michael Jordan.

Na entrevista da CNN, que foi inicialmente transmitida na terça-feira e difundida novamente na sexta-feira, LeBron James tinha também falado sobre a escola criou para crianças desfavorecidas na sua cidade-natal, Akron, no Ohio.

Horas após o comentário do líder norte-americano, a primeira-dama dos Estados Unidos, Melania Trump, afastava-se do teor da mensagem do Presidente e dizia que tencionava visitar a escola inaugurada pelo basquetebolista — sem fazer qualquer referência ao marido.

“Parece que LeBron James está a trabalhar para fazer coisas boas para a próxima geração, tal como sempre fez, e a primeira-dama encoraja todos os que mantêm um diálogo aberto sobre os problemas das crianças”, lê-se num comunicado emitido pela porta-voz de Melania. A primeira-dama tem feito dos direitos das crianças uma das suas bandeiras na Casa Branca, nomeadamente através do programa “Be Best”. Outra causa por si eleita é o combate ao abuso online, nomeadamente fenómenos de assédio e de bullying.

Já em Junho, e em pleno auge da polémica em torno da retirada de crianças às famílias que chegavam ilegalmente à fronteira Sul dos Estados Unidos, a primeira-dama tinha declarado estar solidária com as famílias afectadas e afirmado que o país deveria “ser governado com o coração”, novamente sem fazer qualquer referência directa às políticas de “tolerância zero” de Donald Trump.

O tweet de Trump, que mencionava Michael Jordan, suscitou ainda uma reacção da antiga estrela da NBA: “Eu apoio o LeBron James”, disse Jordan num comunicado. “Ele está a fazer um excelente trabalho junto da sua comunidade”, concluiu.

LeBron James não comentou as afirmações de Trump, mas partilhou no Twitter uma imagem da nova escola, chamada “I Promise”. O estabelecimento financiado pelo basquetebolista disponibiliza acompanhamento psicológico e alimentação gratuita aos alunos, e ajuda também os pais ou encarregados de educação a encontrar emprego, prometendo ainda pagar a totalidade das propinas na Universidade de Akron a todos os estudantes que consigam completar o ensino secundário.

LeBron considerou a inauguração da "I Promise" um dos dias mais felizes da sua vida e um momento inesquecível. “Não é uma escola financiada pelo Estado, não é uma escola privada, é uma escola do mundo real na minha terra-natal. E isso é muito fixe”, disse LeBron James à ESPN.

