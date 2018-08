Sismo mata pelo menos 22 pessoas em Lombok

Um forte sismo de 7.0 graus Richter de magnitude atingiu este domingo a ilha indonésia de Lombok, matando pelo menos 22 pessoas, segundo as autoridades regionais, sendo igualmente sentido em Bali.

As duas ilhas são populares destinos turísticos. As autoridades chegaram a emitir um alerta de tsunami, entretanto suspenso, que motivou a fuga de milhares de pessoas das praias e de estâncias turísticas junto ao mar. A ocorrência do fenómeno, no entanto, não se confirmou.

O abalo ocorre uma semana após outro sismo de 6.4 graus que vitimou 14 pessoas em Lombok. A Indonésia é um dos países com maior actividade sísmica no mundo, tendo sido atingida em 2004 por um devastador terramoto seguido de tsunami que matou mais de 200 mil pessoas em toda a orla do Oceano Índico.

