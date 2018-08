Oficialmente, não há dúvidas: Nicolás Maduro diz ter sido foi alvo de uma tentativa de assassínio da extrema-direita colombiana e venezuelana, com apoio financeiro vindo dos Estados Unidos.

PUB

Drones e conspiração de poderes estrangeiros

A cabala descrita por Maduro tem um alvo muito específico, o Presidente cessante da Colômbia, Juan Manuel Santos, que “está por trás” do ataque, afirma. Este teria sido apoiado por uma rede de “conspiradores e financiadores” a partir da Florida. O grupo de mercenários contratados na Venezuela já está preso e a investigação prossegue, diz-se ainda em Caracas. “Já é costume que o mandatário venezuelano culpe permanentemente a Colômbia por qualquer tipo de situação. Exigimos respeito”, comentou numa nota o Ministério dos Negócios Estrangeiros colombiano. O conselheiro para a Segurança Nacional da Casa Branca, John Bolton, também desmentiu “qualquer intervenção americana”. A versão oficial refere-se a drones com uma carga explosiva que se dirigiriam para Maduro e em direcção à própria parada. “Vários bombeiros” citados pela Associated Press contradizem esta versão, afirmando que os barulhos que se ouviram e assustaram os presentes foram provocados pela explosão de uma bilha de gás num apartamento próximo.

PUB

Rebeldes de extrema-direita

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

No caos actual em que se encontra a Venezuela alguns grupos absolutamente desconhecidos decidiram reivindicar este suspeito ataque, com mais ou menos pormenores. O Movimento Nacional de Soldados em T-shirts (dele só se conhece a página no Twitter, anti-Maduro) descreve que o plano era “sobrevoar dois drones carregados com [explosivos] C-4 no palco presidencial” mas diz que “atiradores furtivos da Guarda de Honra [os] derrubaram antes de chegar ao objectivo”. O grupo congratula-se por ter mostrado que “o Governo é vulnerável” e avisa que “é uma questão de tempo” até um ataque ser bem-sucedido. Um militar ouvido pelo El País – estava a uns 5 metros do Presidente – garante que a versão “drones” não é credível. Nem ouviu tiros nem considera lógico disparar contra um drone em movimento. “É quase impossível acertar. E não explode.” Circulou ainda um comunicado sobre uma denominada Operação Fénix em que se anunciam “acções militares” para restabelecer a democracia e “culminar com êxito esta luta emancipadora”.

Encenação ou aproveitamento

PUB

São mais os que apostam na versão explosão de botija de gás no prédio Residencias Don Eduardo – há fotos de jornalistas que mostram o fumo que sai do edifício, na rua do incidente – aproveitada pelo regime. “A 'investigação’ oficial à alegada tentativa de assassínio contra Maduro segue o curso habitual: começa com as conclusões e trabalha a partir daí”, escreveu no Twitter Phil Gunson, consultor do think tank International Crisis Group. E tudo se resolveu “em horas”, num país “em que 98% dos crimes ficam por punir”. “Pode tratar-se de muitas coisas, desde um pretexto criado pelo próprio regime de Maduro a qualquer atacante”, diz Bolton, reclamando informação de Caracas sobre o “financiamento a partir da Florida”.

PUB