Nicolás Maduro alvo de tentativa de atentado com drone

O Governo venezuelano informou esta noite que o Presidente Nicolás Maduro foi alvo de uma tentativa de atentado enquanto discursava numa avenida de Caracas. De acordo com o vice-ministro da Informação, Jorge Rodríguez, o ataque foi perpetrado com recurso a um drone com explosivos.

Maduro foi imediatamente retirado do local e não sofreu qualquer ferimento. Sete guardas ficaram feridos e foram encaminhados para unidades hospitalares.

O discurso de Maduro, que estava a ser transmitido em directo este sábado pela televisão, foi interrompido de forma abrupta, em ambiente de visível pânico. As imagens mostram o chefe de Estado e vários oficiais das Forças Armadas a olhar para cima subitamente. As câmaras de televisão deixam imediatamente de focar o líder venezuelano, mas filmam um movimento de pânico entre centenas de elementos de uma parada militar, que fogem de forma desordenada. A transmissão em directo foi interrompida pouco depois, sem qualquer explicação.

O discurso era proferido numa avenida da capital Caracas, por ocasião do 81.º aniversário da Guarda Nacional Bolivariana.

