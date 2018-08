Lisboa e Faro no topo, Açores quase a zeros: uma radiografia do AL nacional

É literalmente uma ilha no panorama do território nacional. Em todo o arquipélago dos Açores há apenas cinco alojamentos locais (AL) registados: três em São Miguel, um na Graciosa e um no Pico. Os dados do Registo Nacional do Alojamento Local (RNAL), referentes ao dia 2 de Agosto, mostram outros distritos onde estas unidades de turismo não se apresentam ainda em número significativo — Bragança (206), Guarda (239) e Portalegre (252) estão na base da pirâmide —, mas são as nove ilhas dos Açores que se revelam como o único lugar quase imune ao fenómeno que tem dado que falar em algumas geografias nacionais.

Na capital, estão registados 13.968 AL. Numa situação de lotação máxima, estas unidades podem receber 79.108 turistas — o que, em números redondos, tendo como referência o número de habitantes no concelho de Lisboa (547.733) segundo os Censos de 2011, daria uma média de sete moradores para cada turista. No distrito, o número de unidades chega às 18.326. Mesmo antes da radiografia ao AL que a Câmara Municipal de Lisboa já disse estar a fazer, já estará decidido que em Alfama, Mouraria e Castelo não serão aceites mais alojamentos locais a partir do momento em que as alterações à lei que regulam esta actividade entrem em vigor.

Foto Diogo Baptista

Nessa altura, as autarquias passam a ter o poder de impedir a abertura de novas unidades em zonas onde considerem haver AL em excesso. Fernando Medina já defendia esta opção de quotas no seu programa eleitoral e tem voltado ao tema com frequência, convidando os proprietários a olhar para lá do centro histórico e a apostar em zonas onde haverá menos oferta.

É no Sul, distrito de Faro, que se registam mais unidades de AL. São 28.706, com Albufeira (6295), Loulé (4317) e Portimão (3928) no top dos concelhos com mais unidades.

Em todo o país, estão registadas 72.104 unidades de alojamento temporário, num quadro onde, além do Porto, também a Madeira dá nas vistas (2983, incluindo Porto Santo) e há mais quatro distritos com números na ordem dos milhares de alojamentos registados: Leiria (3340, estando 778 deles na Nazaré), Setúbal (2649), Braga (1368) e Viana do Castelo (1038).

