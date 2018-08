Verão é sinónimo de praia e mergulhos, mas é preciso alguns cuidados. Os números da Federação Portuguesa de Nadadores-Salvadores revelam que até Setembro de 2017 houve 61 mortes por afogamento. A grande maioria no mar e no rio. Grande parte das vítimas são homens. A Autoridade Marítima Nacional sugere que se cumpram sempre as indicações dos nadadores-salvadores, que se respeite a sinalização e que se frequentem praias vigiadas