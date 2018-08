Sporting perde Troféu Cinco Violinos pela primeira vez

O Sporting perdeu pela primeira o Troféu Cinco Violinos nas sete edições já realizadas. Depois de um empate a uma bola no final do tempo regulamentar, o Empoli derrotou os "leões" nas grandes penalidades.

Um golo de Misic deu vantagem à equipa de Alvalade, aos 51', mas os italianos empataram aos 68', por La Gumina.

No desempate por penáltis, depois de um 4-4 ao final da primeira série, Jefferson permitiu a defesa do guarda-redes do Empoli e os visitantes não desperdiçaram a oportunidade.

