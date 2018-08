Alarcón vence segunda etapa consecutiva e é cada vez mais amarelo

Raul Alarcón (W52-FC Porto) e Joni Brandão (Sporting-Tavira) protagonizaram um duelo emocionante nos últimos quilómetros da "Etapa Rainha" da Volta a Portugal, que acabou por ser conquistada pelo espanhol quando cruzou a linha da meta nas Penhas da Saúde em primeiro, depois de ter partido da Guarda 4h02m19s antes. É a segunda vitória consecutiva para a sua equipa e para o próprio Alarcón, que ficou com 52 segundos de vantagem sobre o segundo posto na classificação geral, ocupado por Joni Brandão.

Com muitos altos e baixos, esta era uma etapa com 144,3 quilómetros que prometia emoção e não desiludiu. Na subida final até Penhas da Saúde, uma das mais duras da prova, um pelotão que foi novamente dominado pela W52-FC Porto desfigurou-se e viu partir 15 corredores. Este ataque começou a ser construído a nove quilómetros da meta e Alarcón não deixou de participar nele.

Joni Brandão ficou em terceiro na etapa de sábado e desta vez estava decidido a subir dois lugares na tabela. O ciclista português seguia isolado na frente e a aproximadamente sete quilómetros do fim conseguiu aumentar a vantagem para o grupo de perseguidores, liderado por Alarcón.

De forma inteligente, o espanhol foi sendo protegido pelos seus colegas de equipa de outros ataques que poderiam surgir e obrigar a equipa a mudar a estratégia.

Depois de começar a faltar menos de seis quilómetros para terminar a etapa, Alarcón encontrava-se a 30 segundos de Joni, que começou a ver o seu adversário mais próximo a encurtar mais a distância. O espanhol via o português como uma luz ao fundo do túnel que estava cada vez mais ao seu alcance, e esse objectivo foi conseguido ao quilometro 140 da etapa. Alarcón percorreu os dois quilómetros seguintes com paciência, sempre colado a Joni e à espera do momento certo para atacar a meta.

A chegar aos dois quilómetros finais, o ciclista espanhol descolou-se do seu adversário e acelerou para nunca mais ser alcançado. Joni Brandão não desistiu e ainda teve breves momentos em que conseguiu reduzir a distância para a liderança, mas não foi o suficiente e chegou ao fim a 12 segundos de Alarcón. Na geral, o português está em segundo a 52 segundos do espanhol, que ganhou neste domingo um bom fôlego para as seis etapas que restam para terminar a 80ª Volta a Portugal. Vicente De Mateos (Aviludo-Louletano) desceu para terceiro e ficou a 1m41s do compatriota.

No final, Raúl Alarcón realçou o seu duelo com o ciclista do Sporting e afirmou que um dos objectivos é "tentar ganhar tempo aos rivais". "Foi uma etapa muito dura e tive de fazer um esforço muito grande para apanhar o Joni Brandão na parte final, mas felizmente consegui vencer e aumentar a diferença na geral", disse.

Na segunda-feira, a 5ª etapa liga Sabugal a Viseu num percurso de 191,7 quilómetros que pode ser vantajoso para os sprinters.

