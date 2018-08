Pedro Pablo Pichardo fica de fora dos Europeus de atletismo

O triplo saltador Pedro Pablo Pichardo está definitivamente de fora dos Campeonatos Europeus de atletismo, que se realizam a partir de segunda-feira em Berlim e que contam com a presença de 34 portugueses.

"A Associação Europeia de Atletismo condicionou a participação do atleta a uma resposta positiva da federação internacional (IAAF)", que teria forçosamente de chegar até três horas antes da reunião técnica, às 18h30 de Berlim, "o que não veio a acontecer, pelo que o atleta não irá participar na competição", disse à Lusa o departamento de comunicação da Federação Portuguesa de Atletismo.

O atleta de origem cubana adquiriu nacionalidade portuguesa somente em Dezembro de 2017 e a sua participação estava condicionada a essa decisão, embora a FPA tenha feito preventivamente a sua pré-inscrição.

Na ausência do atleta do Benfica, actual recordista nacional do triplo salto, a participação portuguesa na especialidade continuará contar com Nelson Évora, campeão olímpico em 2008 e campeão mundial em 2007, faltando-lhe ainda o título de campeão europeu ao ar livre, para o qual é um dos principais favoritos.

