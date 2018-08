Miguel Oliveira ganha na Rep. Checa e passa a líder do Mundial

Miguel Oliveira venceu neste domingo o Grande Prémio da República Checa, em Moto2, uma vitória que lhe permite também ascender ao primeiro lugar da classificação geral do campeonato do Mundo.

O piloto português da KTM tinha partido da quarta posição da grelha para as voltas ao circuito do autódromo de Brno, onde se disputou a décima prova da temporada, e chegou ao fim da corrida com 0,07s de vantagem sobre o segundo classificado, o italiano Luca Marini, da Kalex, que tinha partido da pole position.

No terceiro lugar, a 0,525s ficou o italiano Francesco Bagnaia, que liderava até aqui o Mundial, com 148 pontos, mais sete do que Miguel Oliveira. Porém, após dez corridas, Oliveira soma a segunda vitória – tinha vencido em Itália – e ultrapassa Bagnaia, agora com dois pontos de vantagem para o português.

Oliveira e Marini protagonizaram um grande duelo no circuito checo. O piloto português assumiu a cabeça da corrida quando faltavam 13 voltas à pista de Brno, mas com trocas de posição constantes com Marini. À entrada para a última volta, era Marini quem liderava, mas foi o piloto português quem acabou por cortar a meta em primeiro lugar, com Mattia Pasini, outro italiano, a assinar o recorde da volta mais rápida nesta prova.

Oliveira soma assim 25 pontos para a classificação geral, mais nove pontos do que o anterior líder do Mundial, que somou 16 pontos nesta prova com o terceiro lugar. É uma vantagem pequena – dois pontos separam os dois pilotos (Oliveira, 166; Bagnaia, 164) – mas suficiente para ter um piloto português a liderar o Mundial de motociclismo pela primeira vez na história.

