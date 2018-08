Lima e Figueiredo acabam entre os 10 primeiros na Suécia

As atenções à partida para a última volta do Swedish Challenge estavam centradas em Pedro Figueiredo, no trio dos sétimos e a quatro pancadas do líder, o inglês Max Orrin, mas seria Filipe Lima a cotar-se como o melhor português nesta prova do Challenge Tour que decorreu no Katrineholms GK, em Katrineholms, na Suécia.

Lima terminou com a segunda melhor volta de domingo, um 65 (-7) com 9 birdies e 2 bogeys que lhe permitiu subir 23 lugares para… o trio dos sétimos, com um total de 278 (-10). Quanto a “Figgy”, teve um front nine com 37 pancadas (+2) que o afastou da corrida pela vitória e depois até marcou mais um bogey no 10, mas jogaria os restantes oito buracos) em 4 abaixo do Par (4 birdies) para um 71 final e um lugar no trio dos 10.ºs, com 279 (-1).

Um bom ensaio da dupla que vai representar Portugal de 8 a 11 de Agosto no 1.º Campeonato da Europa de Golfe por Equipas para profissionais, em Glasgow, Escócia, mais concretamente no PGA Centenary Course em Gleneagles

O vencedor foi o inglês Oliver Wilson batendo o dinamarquês Joachim Hansen, com o par, no segundo buraco do play-off (o 18, Par 4), depois de ambos terem terminado as quatro voltas regulamentares com 275 (-13).

Max Orrin, o líder para o último dia, concluiu com 72 e caiu para o trio dos terceiros, empatado com o compatriota Tom Lewis e o sueco Anton Karlsson, todos a uma pancada do play-off.

