Ordem pede investigação a horas extra de médicos que "desaparecem" no Santa Maria

A Ordem dos Médicos pediu à Inspecção-geral da Saúde e à das Finanças para investigarem eventuais irregularidades no registo das horas extraordinárias feitas pelos médicos no Centro Hospitalar Lisboa Norte, após denúncias de que desaparecem do sistema.

PUB

Em ofícios enviados à Inspecção-geral das Actividades em Saúde (IGAS) e à Inspecção-geral das Finanças, a que a agência Lusa teve acesso, o bastonário dos médicos solicita a “realização de uma acção inspectiva ao Centro Hospitalar Lisboa Norte (CHLN)”, que integra os hospitais Santa Maria e Pulido Valente, com o objectivo de “apurar eventuais irregularidades” no registo de horas de trabalho suplementar ou extraordinário dos médicos.

A Ordem recebeu informações de que o trabalho suplementar dos médicos, nomeadamente dos internos, é registado numa bolsa de horas que é “colocada a zeros” de dois em dois meses, desaparecendo as horas acumuladas.

PUB

Nas cartas a pedir as acções inspectivas, a Ordem refere dúvidas sobre a legalidade da bolsa de horas e diz que “o empregador público é obrigado a possuir e manter durante cinco anos” o registo dos funcionários que efectuaram trabalho suplementar, discriminando o número de horas prestadas e indicando o dia em que gozaram o respectivo descanso compensatório.

No entendimento do órgão que regula a actividade médica, este procedimento não está a ser respeitado nem no Santa Maria nem no Pulido Valente.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Aquando de uma visita ao Hospital de Santa Maria há cerca de duas semanas o bastonário Miguel Guimarães havia já dito ter encontrado uma situação “muito grave” quanto à bolsa de horas extra cumprida pelos médicos internos, indicando que, ao fim de dois meses, essas horas acumuladas desapareciam do sistema. “É uma situação muito grave e que coloca em causa a justiça de remuneração e da compensação do trabalho”, afirmou na altura.

Na mesma ocasião, o presidente do conselho de administração do centro hospitalar, Carlos Martins, indicou que a situação se deveu a um problema informático que já estava resolvido, garantindo que os profissionais não seriam penalizados.

Mesmo depois desta argumentação, a Ordem dos Médicos manteve dúvidas quanto à situação da bolsa de horas e enviou, no início deste mês, os pedidos à Inspecção-geral das Actividades em Saúde e à Inspecção-geral das Finanças para que investigassem.

PUB