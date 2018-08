Mais de 700 pessoas combatem chamas em Monchique

Mais de 700 operacionais continuam a combater as chamas no concelho de Monchique, Algarve, depois de durante a noite terem sido deslocados 15 habitantes da Foz do Carvalhoso por precaução. Foi activado o Plano Municipal de Emergência. O incêndio teve início na sexta-feira e continua com duas frentes activas.

Durante a manhã de sexta-feira, cinco pessoas já tinham sido deslocadas do sítio das Taipas, logo no início do incêndio, mas o fogo acabou por seguir na direcção exactamente oposta, de acordo com a Protecção Civil. Às 7h50 o fogo estava a ser combatido por 700 operacionais, apoiados por 188 viaturas e seis meios aéreos, de acordo com o Comando Distrital de Operações do Socorro (CDOS) de Faro.

Na sexta-feira registaram-se nove feridos ligeiros, oito bombeiros e um operacional da agência florestal Afocelca, devido a situações de "exaustão e insolação" relacionadas com "o esforço e as elevadas temperaturas que se fazem sentir", informou Abel Gomes, porta-voz da da ANPC, numa conferência de imprensa ao final do dia.

O presidente da Câmara de Monchique anunciou que foi activado o Plano Municipal de Emergência e que está também a ser prestado apoio social às pessoas que foram retiradas de casas por precaução. Algumas delas foram encaminhadas para a Santa Casa da Misericórdia, duas das quais são idosos acamados. Outras duas estão numa escola, sendo que as restantes optaram por ficar em casa de familiares.

Por agora, não há registos de habitações ardidas, havendo apenas algumas infra-estruturas de apoio agrícola, vulgarmente chamadas de barracões, que foram afectadas.

A Autoridade Nacional de Protecção Civil (ANPC) alertou para risco de incêndio muito elevado a máximo no distrito de Faro e em concelhos dos distritos de Castelo Branco, Portalegre, Santarém e Beja.

