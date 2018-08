Acontecem coisas que nunca acontecem. À porta dum supermercado cruzamo-nos com um fantasma a empurrar um carrinho cheio de espargos e beringelas. Será o chefe italiano do nosso restaurante italiano preferido que desapareceu em 2010, deixando de luto centenas de clientes tresmalhados?

É ele que nos dirige a palavra: "eu conheço-vos. Vocês não me conhecem?" Diz-nos que reabriu o adorado restaurante com a carta igualzinha mais umas novidades boas. No mesmo sítio? Sim, no mesmo bonito sítio de sempre.

Mas não esteve muito doente? Sim, esteve internado três meses. Mas agora está bom, a recuperar as forças. Ficou doente de quê? Da preocupação constante de trabalhar noutro restaurante que correu mal.

Agora está de volta. No mesmo sítio, repito, com a mesma carta. Já está reaberto há um ano. Voltaram todos os velhos clientes. É verdade. Telefono a dois amigos. Confirmam. O restaurante está melhor do que nunca. O chefe italiano está perdoado. Convencionou-se que não mais se falará do angustiante intervalo entre 2010 e 2018.

Isto nunca acontece. Mas aconteceu. Quando lá formos almoçar prometo dizer se está mesmo igual... ou diferente, para pior ou melhor.

Há uma coragem refrescante em voltar ao velho trabalho para voltar a fazer o que se fez bem. Vivemos sob o dogma de fazer sempre coisas diferentes, como se fôssemos cientistas malucos viciados na experimentação.

O melhor frango assado é muitas vezes o frango assado pela bisneta da bisneta da família que assa frangos assados desde que se lembra.

