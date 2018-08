O futuro é hoje

Para a generalidade dos cidadãos e designadamente os meteorologistas a subida das temperaturas de forma acentuada contribui para o impacto e devastação dos incêndios florestais. Todavia, é redutor explicar o epicentro dos mesmos numa só causa por haver uma conjugação de factores a equacionar como: o desordenamento do território, a descoordenação da protecção civil (…). Por isso, é necessário na sua essência uma prevenção prioritária ao nível do ordenamento, na construção de casas e comunidades sem esquecer porém as políticas de solidariedade da UE. Não basta dizer que os políticos como Donald Trump responderão perante as gerações futuras pelas suas atitudes erróneas e irresponsáveis e onde acresce, à escala planetária, o comportamento inaceitável de algumas empresas mediante o aquecimento global sendo crucial agir. Factos que constituem um crime e, como é óbvio, que se espera que na actualidade a justiça exerça o seu papel numa sociedade repleta de conflitos de interesse e de identidade. É que o futuro é hoje.

Manuel Vargas, Aljustrel

"O poder é necessário e é um serviço"

É notável a entrevista dada ao PÚBLICO pelo bispo Carlos Azevedo. Não é normal uma figura da igreja portuguesa comprovar com clareza os erros que foram cometidos em nome da Igreja. Quando alguém importante na hierarquia fala sobre estes temas, soa a falso, fazendo-nos parecer que estão com Francisco, não o estando. A posição sobre "O Museu das Descobertas", pela sua simplicidade, encosta muitos intelectuais da praça.

Obras como "Ministros do Diabo" apelam à sua leitura e demonstram que em Portugal começa a ser possível a liberdade de escolha, em continuidade da recente edição de "A Chegada das Trevas" de Catherine Nixey, que versa os primeiros séculos do catolicismo.

Eliseu Gomes, Rio de Mouro

Celeste Rodrigues - Uma Mulher Inteira

A Associação Portuguesa de Insuficientes Renais, APIR, que representa os doentes renais em hemodiálise ou transplantados vem manifestar publicamente o seu mais profundo pesar pelo falecimento de Celeste Rodrigues, fadista e dadora de órgãos, e endereçar à família e aos amigos as mais sinceras e sentidas condolências. Há quase meio século e num tempo que uma simples queda de uma cadeira de lona podia derrubar uma ditadura com 36 anos, Celeste, sem hesitar, doou parte do seu corpo a uma doente renal terminal, a sua irmã Detinha, como carinhosamente chama no seu derradeiro “post” Facebook do último dia 25 de Julho. Isto quando em termos médicos nada estava garantido para qualquer das partes, não havia tratamento de Insuficiência Renal Crónica, e muito menos o Serviço Nacional de Saúde. Bernardo Brotas de Carvalho, presidente da Mesa da Assembleia Geral da APIR

