Queda de helicóptero mata 18 pessoas na Sibéria

Um helicóptero Mi-8 despenhou-se este sábado na Sibéria, mais precisamente a 180 quilómetros da cidade de Igarka, no território federal de Krasnoyarsk. Todos os ocupantes (três tripulantes e 15 passageiros) perderam a vida.

De acordo com as agências internacionais, a hélice do aparelho terá embatido contra uma carga suspensa que estava a ser içada por um segundo helicóptero, que conseguiu aterrar em segurança. O aparelho acidentado acabou por explodir ao embater no solo.

A aeronave transportava trabalhadores para uma exploração petrolífera. As autoridades russas já abriram uma investigação às circunstâncias do acidente. Ambos os helicópteros pertenciam à companhia aérea Utair.

